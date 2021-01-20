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İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde, yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sularında şiddetli patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada 3 kişinin öldüğü öğrenildi. Binadan savrulan molozlardan dolayı sokaktan geçen birçok kişinin yaralandığı belirtildi.
BİNANIN ÜST KATI HAVA UÇTU!
Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada en üst 3 kat kullanılmaz hale geldi. Sokağa dökülen moloz yığınları araçların zarar görmesine neden oldu.
Binadan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Patlamanın meydana geldiği binanın bir bakımevinin yanında olduğu, bakımevinde kalanların tahliye edildiği belirtildi.
Madrid Valisi Jose Manuel Franco Pardo, 6 katlı binaya büyük hasar veren patlamada 85 yaşındaki bir kadın ile iki erkeğin hayatını kaybettiğini, doğal gaz kontrolünü yapan görevlinin ise kayıp olduğunu belirtti.
Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan birisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.
Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi.
Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.
İLK AÇIKLAMA A HABER'DE YAPILDI
A Haber'e bağlanan gazeteci Cihat Erginay İspanya'daki patlama hakkında açıklamalarda bulundu. Erginay patlamanın gazdan kaynaklı olduğunu dile getirdi.