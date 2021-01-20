İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde, yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sularında şiddetli patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada 3 kişinin öldüğü öğrenildi. Binadan savrulan molozlardan dolayı sokaktan geçen birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

BİNANIN ÜST KATI HAVA UÇTU!

Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada en üst 3 kat kullanılmaz hale geldi. Sokağa dökülen moloz yığınları araçların zarar görmesine neden oldu.

Binadan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Patlamanın meydana geldiği binanın bir bakımevinin yanında olduğu, bakımevinde kalanların tahliye edildiği belirtildi.

Madrid Valisi Jose Manuel Franco Pardo, 6 katlı binaya büyük hasar veren patlamada 85 yaşındaki bir kadın ile iki erkeğin hayatını kaybettiğini, doğal gaz kontrolünü yapan görevlinin ise kayıp olduğunu belirtti.