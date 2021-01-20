Son dakika haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Yunanistan'ın batısındaki İyon denizinde karasularını 6 milden 12 mile genişletmesini öngören ve bugün oylanacak yasa tasarısı ile ilgili parlamentoda provokatif bir konuşma yaptı.
Dışişleri Bakanı Dendias, "Bir sonraki adımın, Yunan karasularının Girit adasının güneyi ve doğusunda da genişletilmesi olacağını" söyledi.
TÜRKİYE OYBİRLİĞİ İLE KABUL ETTİ: SAVAŞ SEBEBİ
Dendias ayrıca, karasularının "egemenlik konusu" olduğunu ve kimseyle müzakere etmeyeceklerini ileri sürdü. Hürriyet'te yer alan habere göre, söz konusu açıklamalar, Yunan haber sitelerinde manşetlerden duyuruldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yunanistan'ın Ege'de karasularını genişletmesini "savaş sebebi" sayacağını içeren bir bildiriyi, 1995'te oybirliği ile kabul etmişti.
DIŞİŞLERİ'NDEN SERT YANIT
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın azınlıklar açıklamasına tepki göstererek, "Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadelerine cevap verdi. Yunan Bakan'ın azınlıklar konusunda Türkiye'yi eleştirmesini trajikomik bulan Aksoy...
Batı Trakya Türk azınlığına uygulanan asimilasyon ve baskı politikası sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Yunanistan hakkında 3 verilen ihlal kararlarına işaret etti.
'YUNANİSTAN'DA İLERLEME DEĞİL, GERİYE GİDİŞ VARDIR'
Türkiye'de son yıllarda Rum Ortodoks azınlığın sorunlarının çözümüne yönelik birçok yapıcı adımın Rum Ortodoks vatandaşlarla eşgüdüm içerisinde hayata geçirildiğini bildiren Aksoy şöyle konuştu:
"Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının halli konusunda ise AB üyesi ve kendisini demokrasinin beşiği olarak gören Yunanistan'da ilerleme değil, aksine geriye gidiş vardır.
Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Antlaşması ve çok taraflı sözleşmelerden kaynaklanan haklarını ısrarla ihlal etmektedir. Azınlığın Türk kimliğinin inkarı konusunda AİHM'nin verdiği ihlal kararlarını hala uygulamamaktadır.
Batı Trakya'daki medreselere yönelik son uygulamalar Yunanistan'da artık sadece 'Türk' ifadesine değil, 'Azınlık' ifadesine dahi tahammül edilemediğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.
"Türkiye Rum Ortodoks vatandaşlarının talepleri çerçevesinde Gökçeada'da sadece 4 öğrenci için okulları açarken, Yunanistan Batı Trakya'daki azınlık okullarını kapatmaya devam etmektedir" diyen Aksoy, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:
"Son 25 yılda Batı Trakya'daki azınlık okul sayısının Yunanistan tarafından 231'den 115'e düşürülmesi iki ülkenin azınlıklara bakış açısının en somut göstergesidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir.
Yunanistan, ülkemizin azınlıklara yönelik hayata geçirdiği yapıcı adımları izleyerek, dini özgürlükler, Türk kimliğinin inkarı ve eğitim konuları başta olmak üzere Batı Trakya'daki Türk azınlığının sorunlarını soydaşlarımız ile diyalog içerisinde çözüme kavuşturmalıdır."
İSTİKŞAFİ NE DEMEK?
İstikşafi kelimesi birden fazla anlam taşıyabilmektedir. İstikşafi, Arapça kökenli bir sözcüktür. TDK verilerine göre araştırma anlamına gelmektedir. Bu kelimenin kökeni 1500 yıllarda yer alan bazı kaynaklarda da rastlandığı gibi uzun yıllara dayanmaktadır. İstikşafi, bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları da taşımaktadır.
Eski kaynaklarda istikşafi kelimesi için genellikle çıkarsama anlamı görülmekte olsa da güncel dilde yoklama anlamı ile moda olmuştur.
Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.
İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME NEDİR?
Türkiye ve Yunanistan arasında ilk istikşafi görüşmeler, 2002'de Ankara'da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında başlatıldı.
Taraflar, 2016'ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirdi. Bunun ardından Yunanistan'da dönemin Çipras hükümetinin isteksiz tutumu nedeniyle istikşafi görüşmelerde yeni bir tur düzenlenemedi.
Yakın dönemde Doğu Akdeniz'de artan gerginlik ise taraflar arasında diyaloğun tesis edilmesinin önemini tekrar ortaya koydu.