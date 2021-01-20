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    • 21.01.2021 00:18
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    Dünya genelinde vaka sayısı 97 milyonu geçti

    Son dakika haberi... Dünya genelinde yeni tip vaka sayısı 97 milyonu geçti. Koronavirüs nedeniyle 2 milyon 49 bin 352 kişi hayatını kaybetti, 68 milyon 654 bin 826 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

    AA
    Sayı 97 milyonu geçti

    Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 97 milyonu geçti.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 97 milyon 8 bin 960'a yükseldi.

    EN FAZLA VAKA ABD'DE GÖRÜLDÜ
    ABD, 24 milyon 864 bin 954 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

    2 MİLYON 49 BİN 352 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 610 bin 632 ile Hindistan, 8 milyon 579 bin 575 ile Brezilya, 3 milyon 633 bin 952 ile Rusya, 3 milyon 505 bin 754 ile İngiltere, 2 milyon 965 bin 117 ile Fransa, 2 milyon 414 bin 116 ile İtalya, 2 milyon 412 bin 318 ile İspanya, 2 milyon 406 bin 216 ile Türkiye, 2 milyon 83 bin 664 ile Almanya, 1 milyon 939 bin 71 ile Kolombiya, 1 milyon 819 bin 569 ile Arjantin, 1 milyon 668 bin 396 ile Meksika, 1 milyon 450 bin 747 ile Polonya, 1 milyon 356 bin 716 ile Güney Afrika, 1 milyon 348 bin 316 ile İran, 1 milyon 172 bin 38 ile Ukrayna ve 1 milyon 73 bin 214 ile Peru izliyor.

    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 49 bin 352 kişi hayatını kaybetti, 68 milyon 654 bin 826 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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    Haberler Dünya Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 97 milyonu geçti