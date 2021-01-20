2021'İN "İLK TRAJİK TEKNE KAZASI"

Açıklamada, 2021'in Akdeniz'deki "ilk trajik tekne kazasında" en az 43 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Batan tekneden kurtarılan 10 kişinin ise Libya'nın Zuvara kentindeki sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldığı belirtildi.

Teknenin dün erken saatlerde Zaviye kentinden yola çıktıktan birkaç saat sonra motorunun durduğu ve kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğu bildirildi.