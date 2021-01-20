Askerlerin gölgesinde devir teslim töreni! Biden kararını verdi! Göreve gelir gelmez...





GÜVENLİK ARTTIRILIYOR

Dünyanın merakla takip ettiği Joe Biden'ın yemin törenine saatler kaldı. Joe Biden'ın resmi olarak göreve başlaması anlamına gelen yemin törenine ilişkin hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Kongre baskının ardından dünyanın gözünü çevirdiği başkent Washington D.C'de arttırılan güvenlik önlemleri, tören öncesinde daha da sıklaştırıldı. Kongre baskının ardından demir bariyerlerle koruma altına alınan Beyaz Saray ve Kongre binasının çevresindeki güvenlik arttırıldı. Biden'ın yemin töreni öncesi görev alacak Ulusal Muhafızlar ve polisler görev yerlerini aldı.