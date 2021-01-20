Askerlerin gölgesinde devir teslim töreni! Biden kararını verdi! Göreve gelir gelmez...

Dünyanın merakla takip ettiği Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri, yerlerini almaya başladı. 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskının ardından yemin töreni askerlerin gölgesinde gerçekleştirilecek.
BIDEN'DEN PEŞ PEŞE FLAŞ KARARLAR
Saatler sonra düzenlenecek yemin töreni ile ABD Başkanlığı görevini resmi olarak devralması beklenen Joe Biden, imza atacağı 17 kritik kararı belirledi. Biden, göreve gelmesinden saatler sonra Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi kararları imzalayacak.
ABD'de Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala, Biden yönetimi resmi olarak devralmadan önce kritik kararlar aldı. Biden'ın göreve gelir gelmez imzalaması beklenen 17 başlıkta toplanan kararlar arasında mevcut Başkan Donald Trump'ın daha önce aldığı kararlar yer alıyor. Yemin töreninin hemen ardından yeni bir yol çizmeyi planlayan Biden'ın alması beklenen kararlar arasında Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması bulunuyor. Biden'ın korona virüs salgını ile mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirmesi bekleniyor.
GÜVENLİK ARTTIRILIYOR
Dünyanın merakla takip ettiği Joe Biden'ın yemin törenine saatler kaldı. Joe Biden'ın resmi olarak göreve başlaması anlamına gelen yemin törenine ilişkin hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Kongre baskının ardından dünyanın gözünü çevirdiği başkent Washington D.C'de arttırılan güvenlik önlemleri, tören öncesinde daha da sıklaştırıldı. Kongre baskının ardından demir bariyerlerle koruma altına alınan Beyaz Saray ve Kongre binasının çevresindeki güvenlik arttırıldı. Biden'ın yemin töreni öncesi görev alacak Ulusal Muhafızlar ve polisler görev yerlerini aldı.
12 ULUSAL MUHAFIZ PERSONELİ GÖREVDEN ALINDI
Biden'ın yemin törenine saatler kala, görevden alınan Ulusal Muhafız personeli sayısı 12'ye yükseldi. Ulusal Muhafız Bürosu Başkanı General Daniel R. Hokanson yaptığı açıklamada, başkent Washington DC'de bugün yapılacak yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız personelinin görevden alındığını belirtti. Hokanson, uygunsuz yorumları ve paylaşımları nedeni ile 2 personelin, yapılan inceleme sürecinde şüpheli davranışları nedeniyle 10 personelin daha görevden alındığını aktardı. Hokanson, görevden alınan personeller hakkında ayrıntı vermedi.
Öte yandan törende 25 bin Ulusal Muhafız görev alacak.