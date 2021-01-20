Çinli Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, son olarak 10 Ekim'de tweet atmıştı. Ma, 2,5 aydır kamuoyu önünde gözükmüyordu. Jack Ma'nın 2,5 aydır kamuoyu önünde olmaması kaybolduğu yönündeki iddiaları güçlendirmişti. Alibaba'nın kurucusunun kaybolması nedeniyle ilgili de Alibaba'nın iş modeli ve Ant Group'un halka arzı nedeniyle sorunlar yaşamış olması gösteriliyordu. Tüm bu yaşananların ardından Ma'dan haber var.