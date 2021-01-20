Çinli Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, son olarak 10 Ekim'de tweet atmıştı. Ma, 2,5 aydır kamuoyu önünde gözükmüyordu. Jack Ma'nın 2,5 aydır kamuoyu önünde olmaması kaybolduğu yönündeki iddiaları güçlendirmişti. Alibaba'nın kurucusunun kaybolması nedeniyle ilgili de Alibaba'nın iş modeli ve Ant Group'un halka arzı nedeniyle sorunlar yaşamış olması gösteriliyordu. Tüm bu yaşananların ardından Ma'dan haber var.
KÖY ÖĞRETMENLERİYLE BULUŞTU
Bloomberg'de yer alan habere göre Jack Ma Çin'de 100 köy öğretmeniyle video konferans yöntemiyle görüştü. Ma, öğretmenlerle kendi öğretmenlik günlerinde yaşadığı tecrübeleri konuştu.
JACK MA'NIN TUTUKLANDIĞI İDDİALARI DA VARDI
Hakkında tutuklandığına yönelik iddialar da yer alan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma Çin'de geleneksel "Laba tatilinde" ortaya çıktı ve köy öğretmenleriyle online olarak bir araya geldi. Ma, öğretmenlere "Salgın bittiğinde yeniden görüşeceğiz" dedi. Jack Ma Vakfı'ndan bir yetkili de Çinli Tianmu News muhabirine Ma'nın öğretmenlerle buluştuğunu doğruladı.
ERKEN EMEKLİLİK İSTİYORDU
1964 doğumlu Jack Ma, 2013 yılında CEO pozisyonundan istifa etmiş, bu görevi iki yıl sonrasında Daniel Zhang'a devretmişti. Bu tarihten sonra operasyonel çalışmalardan ve günlük işlerin yönetiminden kendini uzak tutan Jack Ma, eğitim, çevre ve hayırseverlik konularına yoğunlaşmıştı.
1999 yılında Jack Ma ve 17 ortağının 60 bin dolar bütçeyle kurduğu şirket, asgari 102 yıl ömür, yani üç nesle ulaşma hedefiyle yola çıkmıştı.
Alibaba, 2000'lerin başında işletmelerin ürünlerini tüketicilere doğrudan satabildikleri bir çevrimiçi pazar kurarak muazzam bir çıkışa imza attı. Şirket, daha sonra internet üzerinden ödeme hizmeti veren Alipay ile ülke genelindeki satış işlemlerini kolaylaştırdı.
Jack Ma'nın başında olduğu Alibaba, son 20 yılda eşi görülmemiş bir başarıya ulaşarak değeri 500 milyar doları geçen şirketler arasına girdi. Toplam 86 bin çalışanı bulunan Alibaba, şu an e-ticaretin yanı sıra, dijital medya, eğlence sektörü, bulut bilişim gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.
Çinli dev Alibaba'nın Türk e-ticaret sitesi Trendyol'a stratejik yatırım yaptığı açıklanmıştı.