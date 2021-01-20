ABD Başkanı Donald Trump'ın dönemi koltuğunu demokrat Joe Biden'a bırakmasıyla sona erecek. İşte Kuzey Kore Lideri ile buluşmasından Melania Trump'ın göçmen çocuklarını ziyarete giderken giydiği "Gerçekten umursamıyorum" yazılı ceketine, diğer batılı liderlere kafa tutuşundan Black Lives Matter protestolarına, reality yıldızı Kim Kardashian'ın Beyaz Saray'da yaptığı konuşmadan Trump taraflarının Kongre baskınına, 10 fotoğrafla Trump'ın 4 yılının özeti...
TRUMP'IN YEMİN TÖRENİNE KATILIM AZ OLDU
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak 2017'de yapılan yemin töreninden önce Beyaz Saray, önünde diğer başkanlara göre önemli ölçüde az kişi katıldı. Ancak, törenden günler sonra Trump, medyayı katılım hakkında yalan söylemekle suçladı ve televizyonları ile gazetelerin kalabalıkları olduğundan daha küçük gösterdiğini iddia etti.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer ise , "Bir açılış döneminde görülebilecek en büyük izleyici grubu" olduğunu söyledi. NTV'de yer alan habere göre, Ayrıca Trump'ın, bu görüntülerin 2009'da Barack Obama'nın yemin töreninde çekilen ve ölçüde daha büyük bir kalabalık olduğunu gösteren fotoğraflarla karşılaştırmasına kızdığı bildirildi.
IRKÇILARI 48 SAAT SONRA KINADI
2017 yılının Ağustos ayında ABD'nin Virgina eyaletine bağlı Charlottesville kendinde aşırı sağcı ve beyaz miliyetçilerden oluşan bir grup meşaleler yakarak gösteri yaptı. Grup radikal ırkçılardan oluşan Ku Klux Klan'a benzetildi. Ertesi gün, üniversite kentinde bir arabanın göstericilere çarpması sonucu ise bir kadın öldü, 19 kişi yaralandı.
Buna cevaben Trump, her iki tarafından da şiddetini kınadı. Ancak, beyaz üstünlükçüleri açıkça kınaması 48 saat sürdüğü için eleştirildi. Üç yıl sonra ise Joe Biden, başkanın trajediye verdiği tepkinin tereddütle dolu ve göstermelik olduğunu söyledi.
"ABD, HERKESİN SOYDUĞU BİR KUMBARA GİBİ"
Donald Trump, başkanlık süresi boyunca ABD'nin geleneksel müttefikleriyle sık sık tartıştı. Haziran 2018'de Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinde çekilen bu fotoğraf ise Trump, diğer dünya liderleriyle yaşadığı tartışmalara dair en somut örneklerden birini oluşturdu. Zirve öncesinde Trump, AB, Meksika ve Kanada'dan çelik ithalatına yüzde 25 ve alüminyum ithalatına ise yüzde 10 gümrük vergisi açıkladığında toplantıya iyi bir başlangıç yapmadı.
Liderlerin hepsi onu misilleme tedbirleriyle tehdit etti ve yaşanan anlaşmazlık zirveyi gölgede bıraktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirveden sadece saatler önce Trump ile tartıştı. Trump ise "ABD'nin herkesin soyduğu kumbara gibi" olduğunu iddia etti.
GÖÇMEN ÇOCUKLARI ZİYARET EDERKEN GİYDİ
First Lady Melania Trump, Haziran 2018'de göçmen çocuk koruma merkezine yaptığı bir ziyarette arkasında "Gerçekten umrumda değil, sen umursuyor musun?" yazan bir ceket giydi. Aynı dönemde, Donald Trump, özellikle e sınırda çocukları ebeveynlerinden ayırma politikası nedeniyle yaygın bir şekilde eleştiriliyordu.
Melania Trump'ın sözcüsü ise, o sırada ceketin arkasında "gizli bir mesaj olmadığını" açıkladı. Ancak First Lady daha sonra bunun " kendisini eleştiren insanlar ve sol medyaya yönelik bir mesaj olduğunu kabul ederek, "Onlara umursamadığımı göstermek istiyorum. Elbette, herkesin beni eleştirmeye hakkı var. Ama bu doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmama engel olmayacak" ifadelerini kullandı.
PELOSI ALKIŞI VİRAL OLDU
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Şubat 2019'daki konuşmasının ardından onu alaycı bir şekilde alkışladı. Trump, konuşması sırasında siyasette uzlaşma çağrısında bulundu. Konuşmasına başlamadan önce ise, Meclis Başkanı'nın alışılmış tanıtımı beklemeyerek geleneksel protokolü bozdu. Sosyal medyadaki pek çok kişi Temsilciler Meclisi Başkanı ile cumhurbaşkanı arasındaki siyasi rekabetin bu fotoğrafya yakalandığını ifade etti. "Pelosi alkışı" olarak adlandırılan fotoğraf hızla viral oldu.
KUZEY KORE'YE AYAK BASAN İLK ABD BAŞKANI
Donald Trump, Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran askeri sınır çizgisinin kuzey tarafına doğru yürüyerek sınırı geçen ilk ABD başkanı oldu. Öte yandan, Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile ön koşulsuz görüşme kararı emsalsizdi ve dünyayı şaşkına çevirdi. İkili arasındaki söz konusu buluşma, aylar süren karşılıklı hakaret ve tehditlerin ardından geldi. Bununla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerdeki bariz ısınmaya rağmen, Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili müzakerelerde çok az somut ilerleme kaydedildi ve ABD, Kuzey kora'nin yaptırımların kaldırılması talebini reddetti.
KİM KARDASHİAN BEYAZ SARAY'DA KONUŞMA YAPTI
Reality yıldızı Kim Kardashian-West, Haziran 2019'da Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte hapishane reformu hakkında konuştu. Kardashian-West, ABD adalet sisteminde değişiklik için kampanya yürütürken, 2018'de müebbet hapis cezasına çarptırılan bir yaşlı kadın adına Trump yönetimi ile lobi yaptı. Ardından, Alice Johnson isimli kadın, Trump tarafından affedildi. Diğer taraftan, Başkan Trump şimdiye kadar 94 kişiye affetti ve görevden ayrılmadan önce 100 kişiyi daha affedeceğine dair spekülasyonlar var.
"DİNİ SİYASET İÇİN KULLANDI"
ABD Başkanı Donald Trump, geçen Haziran ayında Beyaz Saray'ın hemen karşısında yer alan St John's Piskoposluk Kilisesi'nin önünde bir İncil tutTU. Ancak, aynı zamanda yakındaki Lafayette Meydanı'nda George Floyd için barışçıl göstericiler biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi.
Minneapolis'te silahsız bir siyahi olan George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesi üzerine haftalardır süren iç karışıklığı sona erdirmek için "sokaklara hakim olmayı" planladığını söyledi. Ancak, kilise önünde yaptığı gösteri, kendisini siyasi amaçlar için dini kullanmakla suçlanmasına neden oldu.
COVİD-19'A YAKALANDI
Donald Trump, 29 Eylül 2020'de Ohio'da düzenlenen ilk başkanlık tartışmasında Joe Biden ile mücadele edereken ailesi de onu izledi. Ancak, tüm izleyicilerin maske takmasına rağmen Trump ailesi bu kurala uymadı. Olayın bir ardından sonra ise ABD Başkanı Covid-19 için pozitif çıktı. Beyaz Saray'a dönmeden Walter Reis Askeri Hastanesi'nde üç gece geçirdi. Taburcu olduktan sonra ise corona virüsü gribe benzeterek ABD halkını virüsten korkmamaya çağırdı.
TRUMP TARAFTARLARI KONGRE BASTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Biden'ın zaferinin ardından "Çalmayı Durdur" ülke genelinde çalmayı durdur mitingleri düzenledi. Fakat bununla yetinmeyen Trump taraftarları, bu ayın başında ABD Kongre Binası'na tırmandı. Birbirinden enterasan kostümleriyle dikkat çeken kalabalık,, Capitol binasını aradı ve milletvekillerinin saklandığı odalara girmeye çalıştı. Çıkan olaylarda, bir polis memuru da dahil olmak üzere beş kişi öldürüldü. Trump' a ise bu durum nedeniyle ikinci kez azil süreci başlatıldı. Ancak, Trump kalabalıkları Kongre Binası'na saldırmaya kışkırttığı yönündeki suçlamaları reddediyor.