TRUMP'IN YEMİN TÖRENİNE KATILIM AZ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak 2017'de yapılan yemin töreninden önce Beyaz Saray, önünde diğer başkanlara göre önemli ölçüde az kişi katıldı. Ancak, törenden günler sonra Trump, medyayı katılım hakkında yalan söylemekle suçladı ve televizyonları ile gazetelerin kalabalıkları olduğundan daha küçük gösterdiğini iddia etti.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer ise , "Bir açılış döneminde görülebilecek en büyük izleyici grubu" olduğunu söyledi. NTV'de yer alan habere göre, Ayrıca Trump'ın, bu görüntülerin 2009'da Barack Obama'nın yemin töreninde çekilen ve ölçüde daha büyük bir kalabalık olduğunu gösteren fotoğraflarla karşılaştırmasına kızdığı bildirildi.