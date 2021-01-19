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    • 19.01.2021 16:44
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    SON DAKİKA: Başkanı Putin oks Noel'ini kutlamak için -20 derecede buzlu suya girdi

    Son dakika haberi: Başkanı , oks Noel'i kutlamaları kapsamında -20 derecede buzlu suya girdi. Putin'in o anları fotoğraf ve videoyla kaydedildi.

    DHA
    Putin, yarı çıplak buzlu suya girdi

    Rusya dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gölgesinde Ortodoks Noel'ini kutladı. Kutlamalar için Rusya genelinde donan nehir ve göllerde özel delikler açıldı.

    Soğuk havaya aldırış edilmezken, gece yarısından itibaren Ortodokslar koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla üç kişilik sınırlandırılmış törenlerle buzlu suya daldı.

    Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle yapılan ayinlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

    Rusya Devlet Başkanı Putin mavi renkli mayosuyla -20 derecedeki buzlu suya girerek, vaftiz oldu.

    BUZLU SUDAN ACELEYLE ÇIKTI

    Görüntüde buzlu suya giren Putin'in aceleyle çıkması dikkat çekti.

    Ülkenin doğu kesimlerinde ve Sibirya'da sıfırın altında 40 dereceyi gören hava sıcaklığına rağmen, Ruslar ayinlere ilgi gösterdi.

    Nehir ve göllere giren Ruslar temsili olarak vaftiz olmuş oldu.
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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin Ortodoks Noel'ini kutlamak için -20 derecede buzlu suya girdi