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    • 19.01.2021 22:39
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    Son dakika: 'de pandemi felaketi! Son 24 saatte 603 kişi koronavirüs salgını kaynaklı öldü

    Aralık 2019'da 'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın kabusu olan koronavirüs salgını, 'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor... İtalya'da yeni tip koronavirüs (-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 603 artarak 83 bin 157 oldu.

    İtalya felaketi yaşıyor! Son 24 saatte...

    İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 497 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.



    Dünden bugün yapılan testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu.



    Böylece ülkede salgının etkisini gösterdiği Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598'e ulaştı.



    Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 535 bin 524'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 487'ye geriledi.



    Hayatını kaybedenlerin sayısı 603 artışla 83 bin 157'ye, iyileşenlerin sayısı 21 bin 428 artışla 1 milyon 781 bin 917'ye çıktı.



    Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar aşılananların sayısı 1 milyon 197 bin 913 oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Son dakika: Çizme'de pandemi felaketi! Son 24 saatte 603 kişi koronavirüs salgını kaynaklı öldü