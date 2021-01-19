Gıda güvensizliği sorununun, sık sık terör saldırılarının hedefi olan Burkina, Mali ve Nijer'de ortaya çıktığı ve bu bölgelerde 2018'den bu yana yerlerinden olanların sayısının 20 kat arttığı vurgulandı.

Raporda, Çad Gölü havzası etrafındaki saldırıların da ülke içi yer değiştirenlerin ve insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısını artıracağı ortaya kondu.