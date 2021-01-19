4 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, İngiltere'de şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığını belirterek, bu haftadan itibaren 70'li yaşlarında olan yaklaşık 5,6 milyon kişiye de aşı uygulanacağını duyurdu. "Elimizden geldiğince hızlı olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 80'li yaşlarında olan ve bakımevinde yaşayan kişilerin yarısından fazlası aşılandı" ifadelerini kullanan Başbakan Johnson, "Aşıyı artık diğer öncelik gruplarına da sunmanın zamanı geldi" dedi.