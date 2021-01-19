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    • 19.01.2021 08:45
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    Merkel’in partisinin yeni başkanı 'Türk Armin'den Prof. Dr. ’in başarılarını öven sözler

    Son dakika haberi... ’da ’in partisi 'nin (CDU) yeni başkanı ’in mecliste Prof. Dr. koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdaki başarılarından bahsettiği konuşması gündeme geldi. Bir çok kullanıcı " İşte gerçek dost" paylaşında bulundu. Seçimi kazanan Armin Laschet’in Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı olarak parlamentoda Kasım ayındaki "Türk bilim insanı Uğur Şahin'in başarılarından bahsettiği konuşmasında, "Almanya'da okul birinciliği olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Türk Armin'den Uğur Şahin açıklaması

    'da iktidarın büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik haftasonu yeni liderini seçti. Yarışı, Türklerle sıcak ilişkisi nedeniyle 'Türk Armin' diye bilinen Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı kazandı. Seçimi kazanan t'in Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı olarak parlamentoda Kasım ayındaki "Türk bilim insanı Uğur Şahin'in başarılarından bahsettiği konuşmasında, "Almanya'da okul birinciliği olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

    ARMİN'E GERÇEK DOST PAYLAŞIMLARI
    Armin Laschet'in CDU başkanı olmasının ardından bu sözler sosyal medyada gündeme geldi. Bir çok sosyal medya kullanıcısı Laschet'in Prof. Dr. Şahin hakkındaki sözleri paylaşarak, "Gerçek dost bu" ifadelerine yer verdi. Laschet konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: 1969 da 4 yaşında bir çocuk olarak 'den Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya'da yaparak; hatta okul birincisi olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz. Almanya'daki sağduyu vatandaşlar, yabancıların gelmesinden çok memnunuz iyi ki gelmişler diyor.

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