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    • Dünya
    • 19.01.2021 17:02
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    • 19.01.2021 17:03
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    'te de kaynaklı mutasyona uğramış Kovid-19 görüldü

    Koronavirüsün ardından 'de ortaya çıkan mutasyona uğramış Kovid-19 'te görüldü. ülkede 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüs görüldüğünü duyurdu.

    İHA
    Bir ülkede daha mutasyona uğramış koronavirüs görüldü

    İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19'un yeni türü yayılmaya devam ediyor.

    2 VAKA GÖRÜLDÜ
    Kuveytli yetkililer, ülkede Covid-19 mutasyonunun ülkede görüldüğünü açıkladı.

    Kuveyt Sağlık Bakanlığı, mutasyonlu vakaların İngiltere'den gelen 2 kişide tespit edildiğini duyururken, "2 vakanın İngiltere'de yaptığı PCR testi negatifti. Ancak Kuveyt'te yapılan testlerde mutasyonlu korona virüs tespit edildi" ifadesini kullandı.

    Kişiler hakkında daha fazla açıklama yapılmazken, karantina altına alındıkları vurgulandı.

    CAN KAYBI 948
    Kuveyt'te toplam korona virüs vaka sayısı 158 bin 244'e ulaşırken, ülkede korona virüsten kaynaklanan can kaybı 948 olarak açıklandı.
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