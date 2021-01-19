Pepe Alvarez ise "Hükümeti, taahhüt edilen sosyal ve çalışma reformları yerine getirmeye, ülkenin adil bir şekilde yeniden inşasını garanti etmeye ve bu zorlu dönemde kimseyi geride bırakmamaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETİN 1000 AVROYA ÇIKARILMASI TALEP EDİLİYOR

CCOO ve UGT, mevcut durumda 950 avro olan asgari ücretin bu yıl içinde 1.000 avroya çıkarılmasını talep ediyor.