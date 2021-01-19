Belgeselde bir vatandaş gazeteci tarafından gizlice filme alınan Çinli sağlık görevlileri, virüsün ölümcül olduğunu daha önce bildiklerini şu sözlerle itiraf ediyor:

"Aslında, Aralık sonunda veya Ocak başında tanıdığım birinin akrabası bu virüsten öldü. Tanıdığım insanlar da dahil olmak üzere onunla yaşayanların çoğuna da virüs bulaştı. Hepimiz insandan insana bulaşma konusunda herhangi bir şüphe olmaması gerektiğini hissettik"