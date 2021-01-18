SAR 9X, SERİ ATIŞLARDA DAHA İYİ GRUPMAN SAĞLIYOR

Ödülü kazanan ve Türkiye'nin en seçkin birlikleri tarafından tercih edilen SAR 9X ise düşük atış aksı sayesinde şahlanma kontrolü kolaylığı ile takip eden atışlarda daha iyi grupman sağlanmasına olanak veriyor.