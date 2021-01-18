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    • 18.01.2021 19:01
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    Son dakika: güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı!

    Son dakika haberi... 'de Trump destekçileri tarafından 6 Ocak'ta kanlı bir baskına sahne olan güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

    ABD Kongre binbası kapatıldı!

    'de Trump destekçileri tarafından 6 Ocak'ta kanlı bir baskına sahne olan güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

    ndaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi.

    Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

    BIDEN'IN YEMİN TÖRENİ HAZIRLIKLARI
    Ayrıca, 'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi.

    TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI
    ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı taraftarları önünde miting düzenlemişti.

    Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

    5 KİŞİ ÖLDÜ
    Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine Trump'ın görevden alınması ya da azledilmesi tartışmaları alevlenmişti.

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