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    • Dünya
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    • 18.01.2021 11:28
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    mutasyona uğramış koronavirüs derken şimdi de kuş gribi! 'da 5.8 milyon kümes hayvanı itlaf edildi

    ve mutasyona uğramış koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilerken 'da da kuş gribi etkili oluyor. Ülkede kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanı sayısı rekor seviyeye ulaştı ve 5.8 milyon oldu.

    İHA
    Korona varken şimdide kuş gribi! 5.8 milyon hayvan...

    Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya'nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgınında bilanço netleşmeye başladı.

    15 eyalette görülen toplu kuş gribi vakaları nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının bu sezonda rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

    Toplam 36 tesiste itlaf edilen tavuk sayısı 5.8 milyon olurken, önceki rekorun virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu öğrenildi.

    Salgından etkilenen bölgelerde devam eden itlaf çalışmalarının ardından bu sezonun toplam bilançosunun 6 milyona ulaşması bekleniyor.



    TESİSLERE İNCELEME
    Japon kamu yayıncısı, sağlık otoriteleri tarafından tesislerde yapılan incelemelerde bazı üreticilerin yönergelere uymadığının belirlendiğini duyurdu.

    Kimi tesislerin dezenfeksiyon işlemlerinde yetersiz kaldığı tespit edilirken, bazı çiftliklerde ise yabani kuşların içeriye girişine imkan verecek güvenlik açıkları belirlendi.

    Uzmanlar, virüsün kümes hayvanlarına bu yolla bulaşmış olabileceğini belirtiyor.



    15 EYALETİ VURDU

    2018 yılından bu yana Japonya'da ilk kez geçtiğimiz Kasım ayı başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde 14 farklı eyalete daha sıçramış, salgından etkilenen tesisler ve çevresindeki çiftliklere tedbir amaçlı üretim ve sevkiyat kısıtlamaları getirilmişti.

    Yüksek sayıdaki vakalar nedeniyle itlaf çalışmalarına Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de destek vermişti.
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    Haberler Dünya Koronavirüs mutasyona uğramış koronavirüs derken şimdi de kuş gribi! Japonya'da 5.8 milyon kümes hayvanı itlaf edildi