İngiliz Bakan, "Rusya'nın Navalnıy'a zulmetmek yerine, bir kimyasal silahın Rus topraklarında nasıl kullanıldığını açıklaması gerektiğini" belirtti.

ALMAN BAKAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Rusya, kendi anayasasına ve uluslararası yükümlülükleri ile hukukun üstünlüğü ilkesine ve medeni hakların korunmasına bağlıdır. Bu ilkeler, Alexei Navalny'ye de uygulanmalıdır. Alexei Navalny derhal serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.