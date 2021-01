Hanedan kalpten gitti! Rothschild ailesinin tek varisi Benjamin de Rothschild öldü

ve Edmond de Rothschild Group'un sahibi Benjamin de Rothschild (57), İsviçre'de Pregny Şatosu'nda cuma günü geçirdiği kalp krizinden kurtulamadı. Rothschild İmparatorluğu'nun varisinin bu ani ölümü, dünyada şok etkisi yarattı. Rothschild 1997'den beri, babası tarafından hayata geçirilen grubun başındaydı. 1953'te kurulan Cenevre merkezli Edmond de Rothschild grubu şu anda 173 milyar İsviçre frangı (160 milyar euro), 2 bin 600 çalışana ve dünya çapında 32 ofisi var. İmparatorluğun İspanya ve Fransa'da yüzbinlerce dönümlük üzüm bağları var...Benjamin de Rothschild, 4 çocuk babasıydı.ROTSCHILD ailesi ile ilgili birçok film çekilmiş, birçok kitap yazılmıştır. Bunlardan bazıları:Rotschild Bankası (ABD, 1934)Die Rothschilds (Almanya, 1940)The-Rothschilds'dir (Müzikal, 1971)Cesur Yeni Dünya (Rotschildler birçok bilimsel gelişime öncü olmuştur)Delikanlı (Dostoyevski'nin bu kitabında ana karakterin hayali bir Rotschild kadar zengin olabilmektir)Damdaki Kemancı müzikalinde 'If I Were a Rich Man' adlı şarkıya esin kaynağı olmuştur.Ailenin en büyük erkeği, servetin ve ailenin lideri olacaktır...Kuzenler arası evlilik, aile servetinin dışarı çıkmaması için ön koşuldur...Aile servetinin gizli tutulması ve bölünmemesi şarttır. Zenginler listesinde pek fazla görünmezler...Aile içi ortaklıklar kurulmuş ve bu ortaklıklar M.A. Rothschild and Sons çatısı altında toplanmış ve Londra'dadır...