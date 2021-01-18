Önerge, parlamentoda sol parti tarafından gündeme taşındı. Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadele edebilmek için bizim açımızdan doğru ve önemli olan bir şekilde sol perspektifiyle sunduk. Aşırı sağcı AFD partisi ve CDU partisi önergeye karşı çıktı. Hükümetin tavrını ve güvenlik kuruluşlarındaki ırkçılığı eleştirmemiz onlara fazla geldi. Biz, İslam karşıtlığının herkes tarafından reddedilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Aslında Avrupa'da kimi siyasetçilerin kendi iç politikalarını şekillendirebilmek için özellikle Müslümanları hedef tahtasına koyduğuna tanıklık ediyoruz. Sizce bu durumun arkasında hangi sebepler yatıyor?