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    • 18.01.2021 21:44
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    , İrini Operasyonu ile ortaklığını genişleterek 'ya silah taşıyan gemileri durdurmayı hedefliyor

    'nin () 'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirdiği İrini Operasyonu ile birliğin ve Sahil Güvenlik Ajansı () arasında iş birliğini genişletmeye yönelik mutabakat imzalandı. İş birliğinini Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen ticari gemilerle ilgili bilgi alışverişinde önemli bir araç olacağı belirtildi.

    AA
    Libya cephesinde yeni gelişme! AB genişletecek

    Komuta merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan İrini Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İrini Operasyonu Komutanı Amiral Fabio Agostini, Frontex Direktörü Fabrice Leggeri ve Avrupa Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürü Monique Pariat arasında video konferans yöntemiyle iş birliğini geliştirecek bir mutabakat imzalandığı bildirildi.

    Monique Pariat

    LİBYA'YA SİLAH AMBARGOSUNU DELEN TİCARİ GEMİLERE YÖNELİK...

    Söz konusu mutabakatın hem İrini Operasyonu hem de Frontex'in öncelikli olarak sınır ötesi suçlara odaklanmasını sağlayacağı ve uydu görüntülerinin koordineli kullanımı da olmak üzere iki kurumun durumlarla ilgili farkındalıklarını geliştireceği kaydedilen açıklamada, bu iş birliğinin özellikle Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen ticari gemilerle ilgili bilgi alışverişinde önemli bir araç olacağı, şüpheli gemilere ilişkin delil toplamaya yardımcı olacağı belirtildi.

    Fabio Agostini

    İrini Operasyonu ve Frontex'in AB sınır yönetiminin geliştirilmesi çerçevesinde bu mutabakatla karşılıklı kapasitelerinin arttırılması için çabalarını koordine edebileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu husus, Libya Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenliğinin eğitimi için de giderek önemli bir hale gelebilir." ifadesi kullanıldı.

    Fabrice Leggeri

    "ORTA AKDENİZ'DEKİ GÜVENLİK SORUNLARI"

    Açıklamada, Frontex Direktörü Leggeri'nin, "İrini Operasyonu, bizim için değerli bir operasyon ortağıdır. Frontex, Orta Akdeniz'deki güvenlik sorunlarının üstesinden gelmeye yönelik bilgi sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Dünya AB, İrini Operasyonu ile Frontex ortaklığını genişleterek Libya'ya silah taşıyan gemileri durdurmayı hedefliyor