Söz konusu mutabakatın hem İrini Operasyonu hem de Frontex'in öncelikli olarak sınır ötesi suçlara odaklanmasını sağlayacağı ve uydu görüntülerinin koordineli kullanımı da olmak üzere iki kurumun durumlarla ilgili farkındalıklarını geliştireceği kaydedilen açıklamada, bu iş birliğinin özellikle Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen ticari gemilerle ilgili bilgi alışverişinde önemli bir araç olacağı, şüpheli gemilere ilişkin delil toplamaya yardımcı olacağı belirtildi.

Fabio Agostini