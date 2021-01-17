Üç ülkenin dışişleri bakanlıkları sözcüleri tarafından dün konuya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamada, İran'ın metal uranyum üretmesinin hiçbir sivil güvenirliliği bulunmadığı ve potansiyel olarak ciddi askeri etkileri olduğu ifade edilmişti.

İRAN NÜKLEER ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

ABD, Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yaptırımları yeniden başlatmıştı. İran da buna karşılık anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını duyurmuştu.