Hükümetin Covid-19 aşı yönetmeliğine göre, aşı önceliğine sahip olan gruba yapılacak aşıların ilk dozunun yüzde 88'inin Şubat ortasına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

İngiltere'de sağlık çalışanları, bakım evi çalışanları ve sakinleri ile 80 yaş ve üzeri kişiler aşı önceliğine sahip grupta yer alırken, hükümet İlkbaharda bu grubun yüzde 99'una ilk doz aşının uygulanacağını aktardı.