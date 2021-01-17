Yetkililer, kongre baskınının arkasında herhangi bir dış güç olup olmadığı ile ilgili olarak 'Buna, önemli bir uluslararası terörle mücadele veya karşı istihbarat operasyonu gibi bakıyoruz ve muamele ediyoruz. Her şeye bakıyoruz: Para, seyahat kayıtları, mizaç, hareket, iletişim kayıtlarına bakıyoruz.' dedi.