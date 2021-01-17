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    • 17.01.2021 16:45
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    'nın COVID-19 aşısına onay vermedi

    Son dakika haberleri...  Sağlık Bakanlığı, faz 3 denemeleri yeterli güvence sağlamadığı gerekçesiyle   aşısına acil kullanım onayı vermedi.

    Sağlık Bakanlığı açıkladı! O aşıya onay çıkmadı

    , tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı üretilen aşısının acil kullanımına onay vermedi.

    tarafından yapılan açıklamaya göre, Anvisa 3. klinik denemelerin yeterli güvence sağlamaması ve üretimle ilgili sorunlar nedeniyle aşıya onay vermedi.

    (RDIF) tarafından yapılan açıklamada ise. Anvisa'nın kısa süre içinde sağlanacak ek bilgiler talep ettiği, düzenleyici kurumlardan gelen bu tür taleplerin standart prosedür olduğu ve bunun tescil teklifinin reddedildiği anlamına gelmediği ifade edildi.

    hükümeti, Sputnik V'nin ülkede kullanımına onay vermişti. RDIF tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V'in , , , , , , ve tarafından onaylandığı belirtildi.

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