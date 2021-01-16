Eyalet Sağlık Komiseri Judith Persichilli, "Sigara içmek sizi covid-19 için önemli bir risk ve olumsuz bir sonuçla karşı karşıya bırakıyor." sözleri ile kararı savunurken, sağlık çevreleri tarafından, sigara içmenin böyle bir ayrıcalığı getirmemesi gerektiğine ancak solunum rahatsızlığı çeken bir sigara kullanıcısına öncelik tanınmasının anlaşılabilir olabileceğine vurgu yapıldı.