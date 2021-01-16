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    • Dünya
    • 16.01.2021 13:01
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    • 16.01.2021 13:08
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    lerini yediği için ailesi 5 yıldır te tutuyor

    ler'de yaşanan olay bir insanlık dramını ortaya koydu. Bebe isimli 29 yaşındaki kadın psikolojik rahatsızlığa sahip ancak ailesi tedavisi için gerekli ilaç masraflarını karşılayamıyor. Aile, giysileri yediği için kızlarına çuvaldan yaptı ve 5 yıldır te tutuyor.

    Giysilerini yiyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

    Filipinler ailesi tarafından 5 yıldır kafeste tutulan kızı konuşuyor.

    Filipinler'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Bebe adlı kadın, ailesi tarafından 5 yıldır kafese kapatıldı.

    Yerel medyanın haberine göre, Bebe'in 2014'te depresyon teşhisi konulmadan önce bir dükkanda çalıştığını, genç kadının tedavisi için ilaç masraflarını artması nedeniyle ailesi tarafından 5 yıldır demir kafese kapatıldığını aktardı.

    AİLESİ KAFESE HAPSETTİ
    Filipin medyası, Bebe'nin tedavisine yönelik ilaç masraflarını karşılayamaması nedeniyle ikinci kez depresoyona girdiği, halüsinasyon gördüğünü ve etrafına karşı hırçınlaştığını yazdı.

    Aileye yakın isimlerden Glyzel Bullos, Bebe'in şiddetli ataklar yaşadığını ifade ederek, "Bu kötü bir durum ancak, nedeni ailesinin Bebe'nin tedavisi için gerekli ilaçları karşılayamadığı için bu yolu izledi. Bebe'nin güvenliği için kafese kilitlendi" dedi. Bullos, ailesinin Bebe'yi sürekli alışılmadık yerlerde bulduğunu, evden kaçtığını belirterek, "Bu acı manzara Bebe'nin güvenliği için" diye konuştu.

    ÇUVALDAN KIYAFET YAPTILAR
    Yetkililerden Bebe için yardım bekleyen aile, genç kadının durumunu sosyal medyadan paylaştı. Videoda genç kızın çuval giydiği görülürken, aile bu durumu "Kızımız yiyeceklerini yemeye çalıştığı için çareyi çuval giydirmekte bulduk" dedi.
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