Açıklamada, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma çerçevesinde İran'ın metal uranyum üretmeme ve bu konuda 15 yıl boyunca araştırma yapmama konusunda taahhüt verdiği vurgulanarak, İran'a bu eylemine son verme ve nükleer anlaşmayı sürdürmeyi istemesi halinde anlaşmadaki yükümlülüklerini derhal yerine getirme çağrısında bulunuldu.

TAAHHÜTÜ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İran'ın metal uranyum üretmesinin hiçbir sivil güvenirliliği bulunmadığı ve potansiyel olarak ciddi askeri etkileri olduğu belirtildi.