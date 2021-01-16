Fransa, Almanya ve İngiltere'nin dışişleri bakanlıkları sözcüleri, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.
İran'ın metal uranyumun üretimi için çalışmalara başlamasından derin endişe duyulduğu ifade edildi.
DERHAL!
Açıklamada, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma çerçevesinde İran'ın metal uranyum üretmeme ve bu konuda 15 yıl boyunca araştırma yapmama konusunda taahhüt verdiği vurgulanarak, İran'a bu eylemine son verme ve nükleer anlaşmayı sürdürmeyi istemesi halinde anlaşmadaki yükümlülüklerini derhal yerine getirme çağrısında bulunuldu.
TAAHHÜTÜ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
İran'ın metal uranyum üretmesinin hiçbir sivil güvenirliliği bulunmadığı ve potansiyel olarak ciddi askeri etkileri olduğu belirtildi.
Nükleer anlaşma çerçevesinde İran'ın metal uranyum üretmeme ve bu konuda 15 yıl boyunca araştırma yapmama konusunda taahhüt verdiği vurgulandı.
İran, nükleer bir yakıt türü için araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlamasına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) bilgilendirmiş ve ilk aşamada metal uranyum üretmek için doğal uranyum kullanacaklarını duyurmuştu.