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    • 15.01.2021 21:27
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    • 15.01.2021 21:27
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    Son dakika: milletvekili ve başkanlık seçimlerini öngören kararnameyi imzaladı

    Son dakika haberi... , 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

    AA
    Haberler Dünya Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Abbas milletvekili ve başkanlık seçimlerini öngören kararnameyi imzaladı