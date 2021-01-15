Almanya'da günden güne koronavirüs vakalarında rekor sayılar kaydedilirken, Alman Bild gazetesi 'mega-karantina' planını ortaya attı. Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2020'de uygulananlardan daha sert bir karantina uygulanmasının istediği belirtildi.
Merkel'in, İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan türünün tespit edilmesiyle bu türün bulaşma hızını engellemek için sert bir karantinanın şart olduğunu düşündüğü ifade edildi.
Alman Bild gazetesi Merkel'in şehir içindeki toplu taşıma araçları ve şehirlerarası taşımacılığı durdurmak istediğini aktarırken, Reuters'ta yer alan haberde hükümet yetkililerinin buna direndiği ifade edildi.
VAKA SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 2 milyonu geçti.
Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 22 bin 368 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 958'e yükseldi.