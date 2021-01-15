Son 24 saatte 1113 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 44 bin 994'e çıktı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 641 bin 200 olarak açıklandı.

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