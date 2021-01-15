Afganistan'daki 2 bin 500 askerin ABD'nin menfaat ve güvenliği için gerekli bir kuvvet olduğuna işaret eden Miller, ABD Dışişleri Bakanlığının yapılan anlaşmalar kapsamında mayıs ayına kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekme planının tamamen ülkedeki koşullara bağlı olacağına vurgu yaptı.

Miller, "Tüm taraflar, barış sürecini ilerletmek için verdiği vaatleri yerine getirmeli. Ayrıca ABD, ülkemizi, halkımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli gördüğü takdirde (askeri) adım atmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ARTAN KABİLİYETİ..."

Irak ile ilgili yaptığı yazılı açıklama da ise Miller, "Başkan Trump'ın talimatı ve benim 17 Kasım'da yaptığım duyuru üzerine ABD bugün Irak'taki asker sayısını 2 bin 500'e indirdi. Bu çekilme Irak güvenlik güçlerinin artan kabiliyetinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.