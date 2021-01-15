ÜLKE ÇAPINDA HASTANELERDE 37 BİN HASTA VAR

Başbakan Johnson, ülke çapındaki hastanelerde 37 bin hastanın bulunduğu duyurdu. Kanser tedavilerinin ertelendiğini belirten Johnson, ambulansların yoğun mesai yaptığını ve yoğun bakımdaki hastaların bitişik yataklarda kaldıklarını ifade etti.

'Evde kalın' çağrısını yineleyen Johnson, "Şu an ulusal kararlılığımızın ve bireysel çabalarımızın en ufak bir gevşemesinin zamanı değil. Lütfen evde kalın" dedi.