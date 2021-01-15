Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.01.2021 01:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.01.2021 01:44
    ABONE OL

    Mutasyonlu 'yi esir aldı! "Tüm dünyaya seyahat koridorları kapanıyor"

    dünyayı etkisi altına almışken 'de ortaya çıkan mutasyonlu virüs İngiltere'yi zora soktu. İngiltere Başbakanı , koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında Pazartesi günü tüm dünyaya seyahat koridorlarının kapatılacağını açıkladı.

    DHA
    Mutasyon İngilizi perişan etti

    Koronavirüs dünyayı etkisi altına almışken İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüs İngiltere'yi zora soktu.

    TÜM SEYAHAT KORİDORLARI KAPANIYOR
    İngiltere'de koronavirüs hayatı kısıtlamaya devam ediyor. Kritik vaka artışları ve can kayıpları nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında tüm seyahat koridorlarının Pazartesi yerel saatle sabah 04.00'ten itibaren kapatılacağını duyurdu.

    KARAR MUTASYON SEBEBİYLE ALINDI
    Johnson, kararın virüsün henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle alındığını ekledi. Öte yandan, ülkeye giriş yapmak üzere gelen kişilerin giriş yapmadan 72 saat öncesinde negatif test sonucu almış olmaları gerektiğini ifade eden Johnson, 10 gün karantina kuralının da geçerli olacağını açıkladı.

    ÜLKE ÇAPINDA HASTANELERDE 37 BİN HASTA VAR
    Başbakan Johnson, ülke çapındaki hastanelerde 37 bin hastanın bulunduğu duyurdu. Kanser tedavilerinin ertelendiğini belirten Johnson, ambulansların yoğun mesai yaptığını ve yoğun bakımdaki hastaların bitişik yataklarda kaldıklarını ifade etti.

    'Evde kalın' çağrısını yineleyen Johnson, "Şu an ulusal kararlılığımızın ve bireysel çabalarımızın en ufak bir gevşemesinin zamanı değil. Lütfen evde kalın" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Mutasyonlu koronavirüs İngiltere'yi esir aldı! "Tüm dünyaya seyahat koridorları kapanıyor"