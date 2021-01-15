ABD'nin The Washington Post gazetesinde geçtiğimiz gün çıkan habere göre, Başkan Donald Trump'ın en büyük kızı Ivanka Trump ve başkanın üst düzey yardımcılarından biri olan eşi Jared Kushner gizli servis elemanlarının evlerindeki tuvalet ve banyoları kullanmalarını yasakladı.

Habere göre, Donald Trump'ın kızı ve damadı 2017'de Washington'un zengin semtlerinden Kalorama'da bulunan büyük malikaneye taşınmalarının ardından, evdeki 6 banyo ve tuvaletin gizli servis ajanları tarafından kullanılmasını yasakladı. Hürriyet'te yer alan haberin detayları şöyle: