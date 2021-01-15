TÜRKİYE'DE İYİLEŞENLERİN SAYISI

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 246 bin 47 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 1 milyon 694 bin 51'e, Kolombiya'da 1 milyon 683 bin 835'e, Almanya'da 1 milyon 641 bin 200'e, Arjantin'de 1 milyon 549 bin 490'a, İngiltere'de 1 milyon 406 bin 967'ye, Meksika'da 1 milyon 185 bin 621'e, Polonya'da 1 milyon 164 bin 650'ye ve İran'da 1 milyon 107 bin 11'e ulaştı.

Dünya genelinde 24 milyon 793 bin 743 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 93 milyon 802 bin 742'ye ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 8 bin 51 kişi hayatını kaybetti.