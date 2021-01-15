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    • 16.01.2021 00:31
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    'ndan itiraf gibi açıklaması: 'nin ü olarak tanıdığı PKK'nın alt koludur

    , eyalet meclisi binasına yapılan saldırıda 'li bir kişinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamada, YPG için "ü PKK'nın alt kolu" ifadesini kullanarak iki örgüt arasındaki bağı kabul etmiş oldu.

    AA
    ABD'den YPG itirafı! PKK...

    ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Florida'nın Tallahassee kentinde yaşayan Daniel Baker isimli kişinin "kaçırma ve yaralama tehdidi içeren eyaletler arası iletişim kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.



    Baker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida eyalet meclis binasına yapılan saldırılara karıştığına işaret edilen açıklamada, bu kişinin diğer kişileri silahlanarak buraya gelmeye teşvik ettiği belirtildi.



    ADALET BAKANLIĞI YPG'NİN, PKK'NIN KOLU OLDUĞUNU KABUL ETTİ
    Açıklamada, Baker'ın 2017'de Suriye'de YPG'ye katıldığına işaret edilerek, şüphelinin sosyal medya haseplarında YPG'de keskin nişancı eğitimi aldığını belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü kaydedildi.



    Bakanlğın söz konusu açıklamasında YPG ile PKK arasındaki bağlantıyı resmi olarak kabul ederek, "YPG, ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın alt koludur." ifadesi kullanıldı.



    TERÖR ÖRGÜTLERİNE YAPILAN YARDIMIN İTİRAFI!
    Öte yandan ABD'nin Suriye'de YPG'ye milyarlarca dolarlık silah ve mühimmat yardımı yapıp sonrasında PKK'nın alt kolu olarak açıklaması terör örgütlerine yaptığı yardımların itirafı niteliğinde olarak yorumlandı.

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