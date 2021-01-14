Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.01.2021 12:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2021 12:18
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Yunanistan ekonomik krizin eşiğinde! En büyük askeri araç firması li şirkete satıldı

    Son dakika haberine göre, ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan'ın en büyük Askeri Araç Sanayi (ELVO) yeni sahipleri olan li Plasan kooperatifine Şubat ayında devredilecek. İsrailli şirketin 1 milyon euroluk ilk taksidini de ödediği ifade edildi.

    DHA
    Yunan en büyüğünü İsrail'e sattı!

    Merkezi Selanik'te Sindos Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve Yunanistan'ın en büyüklerinden olan Askeri Araç Sanayii (ELVO), Eylül ayında yapılan açık arttırma sonucunda 3 milyon Euro 'in Plasan kooperatifine satıldı. Yunan medyası, İsrailli şirketin ELVO'yu Şubat ayında devrelacağını aktarırken, ilk taksit bedeli olan 1 milyon euro'nun dün ödendiği ifade edildi. İsrailli kooperatif, şirket için 95-135 milyon euro arası bir yatırım planı sunarken, yatırımın 5 yıllık zaman zarfında gerçekleşeceği ifade edildi.

    ELVO'NUN TARİHSEL SÜRECİ
    Yunanistan Araç Endüstrisi SA, 1972 yılında Stagier Hellas SA olarak kamyon, traktör ve motor üretmek amacıyla kuruldu. Avusturya iştirakinin 'ne devredilmesinin ardından şirket, 1986 yılında, Yunanistan Araç Endüstrisi adını aldı. Ağustos 2000'de, uluslararası bir ihaleden sonra, hisselerinin ve yönetiminin yüzde 43'ü 'Mytilineos'a geçti. ELVO 2014 yılında özel bir tasfiye rejimine alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Yunanistan ekonomik krizin eşiğinde! En büyük askeri araç firması İsrailli şirkete satıldı