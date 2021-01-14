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    • 14.01.2021 15:18
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    Son dakika: ve . Benedict Pfizer-Biontech tarafından geliştirilen virüs aşısını vurdurdu

    Son dakika haberi... virüs aşılama süreci dünya çapında hızla devam ediyor. Katoliklerin ruhani lideri ile Şubat 2013'te istifa eden eski . Benedict'in aşısı oldu. Papa Francis, koronavirüs aşısıyla ilgili önceki cumartesi, 'Aşıyı reddetmek intihar gibi, ben de aşı olacağım' açıklamasını yapmıştı.

    Papa Francis ve Papa 16. Benedict aşı oldu

    Katoliklerin ruhani lideri ve . Benedict, Pfizer-Biontech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu.


    İki din adam yaşları dolayısıyla riski grupta yer alırken, 84 yaşındaki Papa Francis'in gençken memleketi 'de yakalandığı bir hastalık nedeniyle akciğerlerinden birinin alındığı ve bu yüzden daha fazla risk altında olabileceği belirtildi.


    93 yaşındaki Papa 16. Benedict'in ise yaşlılıkla beraber gelen artrit hastalığına yakalanmıştı.


    "İNTİHAR OLUR" DEMİŞTİ
    'da virüse karşı aşılama dün başlamıştı. Papa Francis, aşısıyla ilgili önceki cumartesi, 'Aşıyı reddetmek intihar gibi, ben de aşı olacağım' açıklamasını yapmıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Papa Francis ve Papa 16. Benedict Pfizer-Biontech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını vurdurdu