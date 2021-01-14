



Kasım ayı içerisinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından bölgede yapılan keşif ve gözlem faaliyetleri bu iddiaları güçlendiriyor.

Haberde, adı açıklanmayan bir kaynağın 'Bu genellikle Trump'ın uzun bir süre bir yerde olacağının bir işaretidir.' dediği aktarıldı.