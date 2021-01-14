Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, birkaç gün sonra başkanlık koltuğunu Joe Biden'a devredecek. Ancak yemin törenine sayılı günler kala Trump hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
İSKOÇYA'YA KAÇACAK
İngiliz The Guardian gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Ocak'ta İskoçya'ya gideceğini yazdı. Trump, Joe Biden'ın yemin töreninden bir gün önce ülkeyi terk ederse bir kez daha eşi benzeri görülmemiş bir duruma imza atmış olacak.
HAZIRLIK YAPILDI
İskoçya yerel basını, Turnberry golf sahası tatil beldesi yakınlarındaki Prestwick havaalanına, 19 Ocak'ta Beyaz Saray'a ait Boeing 757 tipi uçağın geleceğini yazdı.
Kasım ayı içerisinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından bölgede yapılan keşif ve gözlem faaliyetleri bu iddiaları güçlendiriyor.
Haberde, adı açıklanmayan bir kaynağın 'Bu genellikle Trump'ın uzun bir süre bir yerde olacağının bir işaretidir.' dediği aktarıldı.
Uzmanlar Boeing 757 tipi uçağın, Air Force One olarak adlandırılan ABD Başkanına tahsis edilmiş makam uçağından daha küçük olduğunu ve daha az dikkat çektiğini, uçağın Trump'ın eşi Melania Trump tarafından daha sık kullanıldığını belirtti.
Beyaz Saray veya İskoçya'daki Prestwick havaalanı medyada çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmadı.
İLKLERE İMZA ATIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta destekçilerine seslenmesi sonucu binlerce kişi Kongre Binası'nı basmıştı. Çıkan olaylar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Trump daha sonra sağduyu çağrısı yapınca eylemciler binayı boşaltmıştı.
Bu çağrısından dolayı Donald Trump'ın başkanlıktan azledilmesi Temsilciler Meclisi'nde görüşüldü ve azledilsin kararı çıktı. Trump, ABD tarihisinde iki defa azledilen ilk başkan olarak tarihe geçti.