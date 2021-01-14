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    • 14.01.2021 22:45
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    nda bayrağı açan kişi gözaltına alındı

    'de 6 Ocak'taki esnasında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı , (FBI) tarafından gözaltına alındı. Trump, bayrağın ırkçılıkla alakasının olmadığını söylemişti.

    AA
    takvim.com.tr
    Amerika Konfedere Devletleri bayrağı açan kişi gözaltında

    Trump yanlılarının 6 Ocak'ta ABD Kongresini basmasının ardından FBI, baskına karışan kişileri gözaltına almaya devam ediyor.

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    FBI'ın yaptığı açıklamaya göre, baskın esnasında Kongre içinde Amerika Konfedere Devletlerini simgeleyen bayrakla görüntülenen protestocu Kevin Seefried gözaltına alındı.

    FBI, Kongre baskınına karışan kişilerin tespiti için halktan bilgi, fotoğraf ve video istemişti.

    TRUMP BAYRAĞI SAVUNMUŞTU

    ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump Amerikan İç Savaşı'nda güney eyaletlerinin simgesi olan Konfederasyon bayrağıyla ilgili sözleri dikkat çekmişti.

    Geçtiğimiz yaz Fox News Sunday programına konuk olan Trump'a birçok Amerikalı tarafından köleliğin ve zulümün simgesi sayılan bayrağın saldırgan bir simge olup olmadığı sorulmuştu.

    Trump, cevap olarak "kimle ilgili ne zaman konuştuğunuza bağlı. İnsanlar gururla Konfederasyon bayraklarını taşıdıklarında ırkçılıkla ilgili konuşmuyorlardı. Bayraklarını sevdiler, Güney'i temsil ediyor. Ben ifade özgürlüğü diyorum" demişti.
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    Haberler Dünya Kongre baskınında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı açan kişi gözaltına alındı