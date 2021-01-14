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    Bitcoin şifresi hatırlamadı! 220 milyon dolar kaybedilebilir...

    'da yaşayan Alman yazılımcı , Bitcoin şifresini hatırlayamadı. Sadece iki hakkı kaldı. Eğer yanlış tuşlara basarsa, 220 milyon dolar kaybedeceği açıklandı.

    Bitcoin şifresi!
    ABD 'da yaşayan Alman yazılımcı , Bitcoin şifresini hatırlayamadı. Sadece iki hakkı kaldı. Eğer yanlış tuşlara basarsa, 220 milyon dolar kaybedeceği açıklandı.

    Hazırlanan bir rapora göre, dünya genelinde kripto paraların yüzde 20'si hatalı şifre yüzünden kaybediliyor.



    TASMALI ÖZGÜRLÜK
    'da yasağı delmek isteyen bir kadın, sokağa çıkmak için yasal neden olan 'köpek gezdirme' gerekçesini eşi üzerinde uygulamak istedi. Ceza yedi.



    HESAP DÖNER
    'nın başkenti 'da Stalin Döner adlı bir büfe hizmete girdi. Ancak gördüğü ilgi kadar da büyük tepki çekti.

    Güvenlik güçleri, işletmenin adının değiştirilmesini istedi. Ancak büfe sahibi işletmeyi kapatmaya karar verdi.
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