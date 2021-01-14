Bitcoin şifresi hatırlamadı! 220 milyon dolar kaybedilebilir...

ABD San Francisco'da yaşayan Alman yazılımcı Stefan Thomas, Bitcoin şifresini hatırlayamadı. Sadece iki hakkı kaldı. Eğer yanlış tuşlara basarsa, 220 milyon dolar kaybedeceği açıklandı.
Hazırlanan bir rapora göre, dünya genelinde kripto paraların yüzde 20'si hatalı şifre yüzünden kaybediliyor.
TASMALI ÖZGÜRLÜK
Kanada'da yasağı delmek isteyen bir kadın, sokağa çıkmak için yasal neden olan 'köpek gezdirme' gerekçesini eşi üzerinde uygulamak istedi. Ceza yedi.
HESAP DÖNER
Rusya'nın başkenti Moskova'da Stalin Döner adlı bir büfe hizmete girdi. Ancak gördüğü ilgi kadar da büyük tepki çekti.
Güvenlik güçleri, işletmenin adının değiştirilmesini istedi. Ancak büfe sahibi işletmeyi kapatmaya karar verdi.
Hazırlanan bir rapora göre, dünya genelinde kripto paraların yüzde 20'si hatalı şifre yüzünden kaybediliyor.
TASMALI ÖZGÜRLÜK
Kanada'da yasağı delmek isteyen bir kadın, sokağa çıkmak için yasal neden olan 'köpek gezdirme' gerekçesini eşi üzerinde uygulamak istedi. Ceza yedi.
HESAP DÖNER
Rusya'nın başkenti Moskova'da Stalin Döner adlı bir büfe hizmete girdi. Ancak gördüğü ilgi kadar da büyük tepki çekti.
Güvenlik güçleri, işletmenin adının değiştirilmesini istedi. Ancak büfe sahibi işletmeyi kapatmaya karar verdi.