Görev süresi boyunca üniformalı askerlere destek vermekten onur duyduğunun altını çizen Trump, bugüne kadar askeri alanda 2,5 trilyon dolar harcandığını kaydetti.

BİDEN VE PARANIN SAHİPLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Açıklama, dünya üzerinde en yaygın kullanılan para birimi doları elinde bulunduran ve en büyük silah ile ilaç şirketleri sahipleri olan sermaye elitlerine bir mesaj olarak yorumlandı.

Zira Trump'ın halefi olan Joe Biden, gerek Demokratların gerekse Obama'nın yardımcılığında bulunduğu 2 dönemde, Arap Baharı ve bitmeyen Suriye iç savaşında da sermayenin düzeniyle eşgüdüm halinde giden bir politika ve strateji izliyor.