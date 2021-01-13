Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.01.2021 06:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2021 06:13
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Trump'a bir şok daha: Sosyal medya platformu hesabını kapatacağını açıkladı

    Son dakika haberine göre, ABD Başkanı 'ın hesabını bir süreliğine askıya alan , hesabı kapatacağını duyurdu. ABD'de geçen hafta Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu, Trump'ın hesaplarına erişimi kısıtlarken, başkanın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

    AA
    Trump'a bir şok daha: Kapatılıyor!

    ABD Başkanı 'ın hesabını bir süreliğine askıya alan , hesabı kapatacağını duyurdu.

    6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından olayların sorumlusu olarak görülen Trump'a sosyal medya şirketlerinin engellemesi devam ediyor.

    Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, sosyal medya platformu Snapchat, Trump'ın geçen hafta askıya alınan hesabı ile ilgili son kararı verdi.

    KALICI OLARAK KAPATMAYA KARAR VERDİK
    Snapchat'ten yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın hesabının incelendiğine dikkati çekilerek, "Kamu güvenliği adına ve yanlış bilgilerin, nefret söyleminin, şiddete teşvikin yayılmasını önlemek için Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

    ABD'de geçen hafta Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu, Trump'ın hesaplarına erişimi kısıtlarken, başkanın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Trump'a bir şok daha: Sosyal medya platformu Snapchat hesabını kapatacağını açıkladı