MESUT ÖZİL'İN MENAJERİ KONUŞTU! "KOYU BİR FENERBAHÇELİ..."

"Mesut, koyu bir Fenerbahçeli bunu duyurdu. Türkiye'ye gelirse sadece Fenerbahçe'de oynacağını duyurmuştu. Onu çok uzun zamandır tanıyorum bana her zaman bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylüyordu. Burada en önemlisi iki tarafın da birbirini istemesi."