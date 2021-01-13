Sabıkaları saymak bitmiyor! Sosyal medya devlerini kim durduracak?



70 BİN HESABI KAPADILAR

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılanları hatırlayın… Twitter hesabı kapatıldı, POTUS hesabı engellendi, Parler'da hesap açmak istedi. Google, Play Store'dan uygulamayı kaldırdı. YouTube videolarını sildi. Dün de Twitter, Trump'a destek verdiği belirtilen QAnon hareketiyle bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldı. PayPal ile Shopify da Trump ve şirketleri ile olan bağını kopardı. Yani Trump neredeyse dünyadan silindi. Bu firmaların ekonomik gücü birçok devletten daha büyük. Üye sayıları da... Bu açıdan bir tıkla istedikleri herkesi dünyadan silebilirler.





GOOGLE, ABD BAŞKANI TRUMP'IN YOUTUBE HESABINI ASKIYA ALDI

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını askıya aldı. Trump'ın YouTube hesabında 2,77 milyon abonesi bulunuyordu. Şirketin attığı adımla Trump, en az 7 gün boyunca siteye video yükleyemeyecek. Sosyal medya sitelerinden Twitter ve Facebook da Trump'ın hesabını askıya almıştı.

