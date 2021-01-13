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    • Dünya
    • 13.01.2021 13:24
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    • 13.01.2021 13:37
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    Koronavirüs kısıtlamasını delmek için kocasına köpek tasması takıp gezdirdi! 1200 dolar ceza yedi

    Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. bölgesindeki şehrinde bir kadın da dışarı çıkmak için izin verilen "köpek gezdirmeyi" bahane ederek ilginç bir yola başvurdu. Eşine köpek tasması takarak köpek gibi gezdiren kadını görenler şaşırdı kaldı. Çifte bu durumdan dolayı 1200 lira para cezası kesildi.

    DHA
    Köpeğin olayım sözünü yanlış anladınız

    Kanada'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem şaşırttı. Kadın, ülkede dışarı çıkmak için yasal neden olan 'köpek gezdirmeyi" eşi üzerinde deneyerek, eşine tasma takıp sokakta gezdi.

    Kanada'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü. Quebec bölgesindeki Sherbrooke kentinde yaşanan olayda, dışarı çıkmak için tek yasal neden olan 'köpek gezdirme'yi eşi üzerinde deneyen kadın, eşine tasma takarak, sokakta gezdi. Polisin kontrolüne denk gelen kadın, "Köpeğimi gezidiriyorum. Bu gayet doğal" ifadelerini kullandı.

    ÇİFTE BİN 200'ER DOLAR CEZA
    Sheerbrooke Polisi'nden Isabelle Gendron, yerel La Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, "çiftin polisle hiç işbirliği yapmadığını" söyledi.

    Çifte 1200'er dolar para cezası kesildi.

    Quebec bölgesinde akşam 20:00 ve sabah 05:00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı.

    Ülkede uygulanan karantina kurallarına göre söz konusu saatlerde, evin yakınlarında köpeği yürüyüşe çıkartmak dışarı çıkmak için tek yasal neden olarak görülüyor.
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    Haberler Dünya Koronavirüs kısıtlamasını delmek için kocasına köpek tasması takıp gezdirdi! 1200 dolar ceza yedi