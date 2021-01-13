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    • 14.01.2021 00:32
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    'de yangın: Anne ve 2 yaşıdaki bebeği peri yaralandı

    'in ilçesinde evde çıkan yangında anne ile 2 yaşındaki kızı yaralandı.

    AA
    Yangında anne ve 2 yaşıdaki bebeği Ayperi...

    Murat Reis Mahallesi 176. Sokak'taki Arıbal Apartmanı'nın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Sevil Akarslan Hepaksaz ile 2 yaşındaki kızı Ayperi Hepaksaz'ı evden çıkardı.

    Olayda yaralanan anne, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, bebeği de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

    Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, olayın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Dünya İzmir'de yangın: Anne ve 2 yaşıdaki bebeği Ayperi yaralandı