İngilizler zor durumda! Johnson: "Yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında"





Personelin üzerlerinde "muazzam" bir baskı hissettiğini vurgulayan Johnson, "Yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin ne zaman aşılacağını sorarsanız, bu konuda bir öngörüde bulunamam ama şunu söyleyebilirim; yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında ve NHS üzerindeki baskıyı azaltmamız gerekiyor. Bunu yapmanın tek yolu da mevcut karantinaya devam etmek." dedi.