Koronavirüs aşısı konusunda ülkeler onay verme sürecini geçmeye başladı. Türkiye'de 'Aşıla' uygulaması ile başlayacak CoroVac'ın etkinliği konusunda önemli açıklamalar geldi.
CoronaVac'ın üreticisi Sinovac'ın CEO'su Yin Weidoing Pekin'de düzenlenen basın brifinginde koronavirüs aşısı CoronaVac'ı değerlendirdi.
Sinovac CEO'su Yin Weidong, geliştirilen geliştirilen koronavirüs aşısının oldukça etkili ve güvenli olduğunu söyledi.
"SONUÇLAR SAĞLIK ÇALIŞANLARI ETKİLEDİ"
Weidong, CoronaVac koronavirüs aşısının Brezilya'daki etkinlik sonuçlarının 50,38 çıkması üzerine, bunun sebebinin klinik deneylere katılan kişilerin koronavirüse yakalanma riski yüksek olan sağlık çalışanları olması olarak açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Çin aşıların güvenliğine ve etkinliğine her zaman büyük önem veriyor. Çinli aşı geliştiricileri, aşıların bilimsel kurallara ve gerekliliklere sıkı sıkıya bağlı olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca bu alanda uluslararası işbirliklerini de aktif şekilde sürdürüyorlar" dedi.
ÇİN'DE 10 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI
Çin Sağlık Komisyonu Yetkilisi Wang Bin geçtiğimiz günlerde Devlet Konseyi basın toplantısında, Çin'in şu ana kadar 10 milyondan fazla koronavirüs aşısı dozu uyguladığını ve aşılamanın sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.