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    • Dünya
    • 13.01.2021 08:37
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    • 13.01.2021 08:46
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    ile arasında gerilim! Çağrı yapıldı

    Asya'da ile arasında "kara sularını ihlal" nedeniyle gerilim yaşandı. İddiaya göre Çin Sahil Güvenliğine ait 4 gemi, Japonya kara sularını ihlal etti.

    AA
    Çin ile Japonya arasında gerilim! Çağrı yapıldı

    'e ait 4 geminin Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku takımadaları etrafındaki kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

    Japon kamu yayıncısı NHK'nın Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Çin Sahil Güvenliğine ait 4 gemi sabah 10.40 sularında tartışmalı Senkaku takımadalarına yaklaştı.

    Japonya Sahil Güvenliği, takımadalardan Uotsuri'nin kuzeybatısına yaklaşık 20 kilometre mesafede seyreden Çin gemilerinin, bu yıl ilk kez ihlal ettiği Japonya kara sularını terk etmeleri çağrısı yaptı.

    Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku" Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

    Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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    Haberler Dünya Çin ile Japonya arasında gerilim! Çağrı yapıldı